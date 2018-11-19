Прокурор: у меддовідці не вказано, що в Януковича травма хребта

“Роблячи висновок як з боку прокурора, так і з боку об’єктивного спостерігача, можна зробити висновок, що ця травма не є тяжкою і ми вважаємо, що ця травма надає змогу брати участь в останньому слові обвинуваченому. У довідці не зазначено, що обвинувачений повинен перебувати в лікарні. Також не зазначено, що він не може брати участь в судовому процесі”, — наголосив прокурор.

Але захисник Олександр Горошинський заявив, що все ж таки у його клієнта “є травма хребта та суглоба”.

Прокурор парирував, що в довідці не зазначено, що саме травма хребта.

“Не вводьте в оману суспільство. Назвіть травму суспільству”, — наголосив він.

Суддя Владислав Дев’ятко також наголосив, що у довідці, наданій захистом, немає жодного слова про травму хребта.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва призначив на 19 листопада цього року промову екс-президента Віктора Януковича з останнім словом. Суд офіційно запросив Януковича на 19 листопада.

Вчора стало відомо, про що написали російські ЗМІ, що до Московської клініки імені Скліфосовського госпіталізували екс-президента України Віктора Януковича. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.

У коментарі УНН адвокат екс-президента підтвердив інформацію про госпіталізацію Януковича до однієї з російських клінік “з серйозними травмами”. За словами захисника, його клієнт лікуватиметься щонайменше три тижні.

Водночас прокурор Руслан Кравченко заявив, що не бачив жодного документа стосовно госпіталізації обвинуваченого.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.