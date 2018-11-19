Прокурор: в медсправке не указано, что у Януковича травма позвоночника
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В медицинской справке, которую предоставили защитники экс-президента Украины Виктора Януковича, не указано, что у него травма позвоночника. Об этом заявил в Оболонском районном суде Украины прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.
"Делая вывод как со стороны прокурора, так и со стороны объективного наблюдателя, можно сделать вывод, что эта травма не является тяжелой, и мы считаем, что эта травма дает возможность участвовать в последнем слове обвиняемому. В справке не указано, что обвиняемый должен находиться в больнице. Также указано, что он не может участвовать в судебном процессе", - отметил прокурор.
Но защитник Александр Горошинский заявил, что все же у его клиента "является травма позвоночника и сустава".
Прокурор парировал, что в справке не указано, что именно травма позвоночника.
"Не вводите в заблуждение общество. Назовите травму обществу", - подчеркнул он.
Судья Владислав Девятко также отметил, что в справке, предоставленной защитой, нет ни слова о травме позвоночника.
Напомним, Оболонский районный суд Киева назначил на 19 ноября этого года речь экс-президента Виктора Януковича с последним словом. Суд официально пригласил Януковича на 19 ноября.
Вчера стало известно, о чем написали российские СМИ, что в Московской клиники имени Склифосовского госпитализировали экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным СМИ, его доставили с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте.
В комментарии УНН адвокат экс-президента подтвердил информацию о госпитализации Януковича в одну из российских клиник "с серьезными травмами". По словам защитника, его клиент будет лечиться минимум три недели.
В то же время прокурор Руслан Кравченко заявил, что не видел ни одного документа о госпитализации обвиняемого.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.