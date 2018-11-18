Адвокат підтвердив госпіталізацію Януковича із серйозними травмами

“Я підтверджую, що Віктор Федорович госпіталізований. Попередньо, що мені відомо, в нього травма хребта і суглоба, діагноз треба ще уточнювати”, — зазначив адвокат.

За словами захисника екс-президента, він мав коротку зустріч із ним в одній з лікарень Москви у суботу, 17 листопада.

При цьому він додав, що в п’ятницю, 16 листопада, зв’язатися із колишнім головою держави йому не вдалось.

За його словами, травми Януковича достатньо серйозні, і його участь у найближчих судових засіданнях вони виключають.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що до Московської клініки імені Скліфосовського госпіталізували екс-президента України Віктора Януковича. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.



Раніше УНН повідомляв, що захисники обвинуваченого у державній зраді екс-президента Віктора Януковича не інформували Оболонський районний суд, чи виступатиме їхній підзахисний 19 листопада у судовому засіданні з останнім словом.

Так, Оболонський районний суд Києва повісткою запросив Януковича на 19 листопада для промови з останнім словом.

При цьому зазначимо, 15 листопада захист екс-президента Віктора Януковича повідомив, що подав клопотання в Оболонський районний суд Києва про допит колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького в статусі свідка.