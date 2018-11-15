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Захист Януковича подав клопотання в суд про допит Ставицького

Захист Януковича подав клопотання в суд про допит Ставицького

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Захист екс-президента Віктора Януковича подав клопотання в Оболонський районний суд Києва про допит колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького в якості свідка, про це в коментарі УНН повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

За словами В.Сердюка, захист Януковича наполягатиме, щоб суд допитав Е.Ставицького на найближчому судовому засіданні у справі, яке відбудеться 19 листопада.

“Ставицький заявляє, що з нього в ГПУ вимагають покази щодо Януковича у цій справі, а також має надавати покази щодо подій Лютого і Березня 2014 року, в яких він брав участь. Тому 19 листопада буде поставлене питання про допит Ставицького в судовому засіданні під присягою, ми спробуємо це організувати і забезпечити”, – повідомив В.Сердюк.

Раніше, 6 листопада Оболонський районний суд Києва повісткою запросив Віктора Януковича для оголошення останнього слова під час засідання, яке відбудеться 19 листопада. 

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва 30 жовтня припинила виступ у судових дебатах адвоката обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександра Байдика і заявила про завершення стадії судових дебатів.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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