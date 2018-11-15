Защита Януковича подала ходатайство в суд о допросе Ставицкого
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Защита экс-президента Виктора Януковича подала ходатайство в районный суд Киева о допросе бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого в качестве свидетеля, об этом в комментарии УНН сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.
По словам В.Сердюка, защита Януковича будет настаивать, чтобы суд допросил Э.Ставицкого в ближайшем судебном заседании по делу, которое состоится 19 ноября.
"Ставицкий заявляет, что из него в ГПУ требуют показания относительно Януковича в этом деле, а также давать показания относительно событий февраля и марта 2014, в которых он принимал участие. Поэтому 19 ноября будет поставлен вопрос о допросе Ставицкого в судебном заседании под присягой, мы попробуем это организовать и обеспечить", - сообщил Сердюк.
Ранее, 6 ноября районный суд Киева повесткой пригласил Виктора Януковича для объявления последнего слова во время заседания, которое состоится 19 ноября.
Коллегия судей Оболонского районного суда Киевом 30 окт прекратила выступление в судебных дебатах адвоката обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Байдыка и заявила о завершении стадии судебных прений.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.