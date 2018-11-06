Суд офіційно викликав Януковича для проголошення останнього слова

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Оболонський районний суд Києва повісткою запросив на 19 листопада для промови останнього слова екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді. Відповідна повістка оприлюднена сьогодні у газеті “Урядовий кур’єр”, передає УНН.

“Оболонський районний суд м.Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. 19 листопада 2018 р., у кримінальному провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 КК України. Місцезнаходження суду: м.Київ, вул.М.Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В.В.”, — йдеться у повістці.

Януковичу нагадали, що поважними причинами неприбуття на виклик суду можуть бути затримання, тримання під вартою або відбування покарання; обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне одержання повістки про виклик; інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Варто зазначити, що суд неодноразово пропонував Януковича взяти участь у судових засіданнях, зокрема в режимі відеоконференції, але досі він цією можливістю не скористався.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва визначив 19 листопада остаточною датою, коли обвинувачений у державній зраді екс-президент України Віктор Янукович зможе виступити з останнім словом.

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва 30 жовтня припинила виступ у судових дебатах адвоката обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександра Байдика і заявила про завершення стадії судових дебатів.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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