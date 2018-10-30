Суд визначив остаточну дату виступу Януковича з останнім словом

"Я звертаю увагу і шановної сторони захисту, і сторони обвинувачення, що суд призначає одну дату для звернення Віктора Федоровича Януковича (з останнім словом – ред.) 19 листопада та пропонує саме використати її. При цьому, що Віктор Федорович Янукович принаймні двічі викликався для звернення до суду з останнім словом. А саме: 12 жовтня та 23 жовтня, але не скористався. Тому суд не вважає за необхідне призначати резервні дати. Якщо він не скористається наданим йому правом, суд ще раз наголошує, що згідно Кримінально-процесуального кодексу у суду виникає право вийти до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного рішення у справі… Суд оголошує перерву до 10-ї години 19 листопада", - сказав головуючий у судовому процесі суддя Владислав Дев’ятко.



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Колегія суддів Оболонського районного суду Києва припинила виступ у судових дебатах адвоката обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександра Байдика і заявила про завершення стадії судових дебатів.

Нагадаємо, починаючи з 13 вересня адвокат Байдик виступав у судових дебатах. Загальна тривалість його промови - кілька десятків годин.



Як повідомляв УНН, Віктору Януковичу буде надана можливість звернутися до суду з останнім словом у справі про держзраду екс-президента.



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Також нагадаємо, адвокат Януковича Олександр Горошинський 26 жовтня завершив свій виступ у судових дебатах. Варто зазначити, що виступ у дебатах адвоката Горошинського зайняв майже 50 годин загальної кількості.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.