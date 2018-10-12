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Адвокат Януковича змінив тактику виступу у дебатах

Адвокат Януковича змінив тактику виступу у дебатах

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Захисник обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський, як і його колега Олександр Байдик, під час виступу у судових дебатах вдався до тактики зачитування показів свідків замість надання аналізу доказів, передає кореспондент УНН.

Варто зазначити, що у зв’язку з цим прокурор Максим Крим попросив суд зробити адвокату зауваження.

“Захисник Горошинський вдається до прямого цитування свідків, як і його попередник — адвокат Байдик. Просимо зробити зауваження”, — сказав прокурор.

У свою чергу суд погодився з реплікою сторони обвинувачення, але дав можливість адвокату продовжити обраний ним характер виступу.

“Так, суд погоджується з доводами сторони обвинувачення. У нас дійсно склалася парадоксальна ситуація — захист вдається не до аналізу доказів, а до зачитування показів... Продовжуйте, захисник”", — сказав головуючий у колегії суддів Владислав Дев’ятко.

Нагадаємо, 12 жовтня суд продовжив заслуховувати виступ у дебатах адвоката Януковича.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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