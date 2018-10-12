Адвокат Януковича змінив тактику виступу у дебатах

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Захисник обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський, як і його колега Олександр Байдик, під час виступу у судових дебатах вдався до тактики зачитування показів свідків замість надання аналізу доказів, передає кореспондент УНН.