Суд продовжив заслуховувати виступ у дебатах адвоката Януковича

“Враховуючи хворобу адвоката Байдика, суд надає слово для продовження виступу адвокату Горошинському”, — сказав головуючий у колегії суддів Владислав Дев’ятко.

Нагадаємо, Генпрокурор Юрій Луценко дав оцінку судовому процесу над Януковичем.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.