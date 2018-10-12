Суд продолжил слушать выступление в дебатах адвоката Януковича

"Учитывая болезнь адвоката Байдыка, суд предоставляет слово для продолжения выступления адвокату Горошинскому", - сказал председательствующий в коллегии судей Владислав Девятко.

Напомним, Генпрокурор Юрий Луценко дал оценку судебному процессу над Януковичем.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.