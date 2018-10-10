Луценко дав оцінку судовому процесу над Януковичем

"Я вважаю, що головуючий суддя організував судовий процес у повній відповідності до чинного законодавства з дотриманням всіх прав сторони захисту", - сказав Луценко.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 10 жовтня продовжив судові дебати, які тривають уже 10 днів, сторони захисту обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.