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У суді у справі Януковича розпочався десятий день дебатів захисту

У суді у справі Януковича розпочався десятий день дебатів захисту

Київ • УНН

 • 8503 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив судові дебати сторони захисту обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича, передає УНН.

"Десятий день судових дебатів сторони захисту. Адвокату Горошинському дається можливість продовжити свою промову", - сказав головуючий суддя Владислав Дев’ятко, відкриваючи засідання.

На попередньому засіданні суддя оголосив, що 10 жовтня має завершитися судова промова захисту.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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