У суді у справі Януковича розпочався десятий день дебатів захисту

"Десятий день судових дебатів сторони захисту. Адвокату Горошинському дається можливість продовжити свою промову", - сказав головуючий суддя Владислав Дев’ятко, відкриваючи засідання.

На попередньому засіданні суддя оголосив, що 10 жовтня має завершитися судова промова захисту.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.