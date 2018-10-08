Другий захисник Януковича має закінчити виступ у дебатах 10 жовтня

"Як ми з вами та погоджували, ви повинні закінчити вашу судову промову післязавтра… Для забезпечення належного захисту Віктора Федоровича Януковича та надання захисникові можливості відпочити суд оголошує перерву у засіданні до 10 години 10 жовтня", - сказав головуючий колегії суддів Владислав Дев’ятко.



Нагадаємо, сьогодні Оболонський районний суд Києва відмовив адвокату Олександру Горошинському у призначенні комісійної експертизи листів-заяв екс-президента України Віктора Януковича до провідних політиків низки країн Європи та президента Російської Федерації.



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Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.



