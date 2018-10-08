Суд відмовив адвокату в проведенні комісійної експертизи листів Януковича

Варто зазначити, що відповідне клопотання адвокат Горошинський заявив сьогодні на засіданні суду в ході виступу у дебатах.



"Прошу суд відновити судове слідство та призначити у справі лінгвістичну експертизу усного та письмового мовлення. Ставлю питання про призначення комісійної експертизи… На дослідження надати лист підписаний Віктором Януковичем до Вальтера Штайнмайєра, лист до Еріка Фуріньє, лист до пана Родислава Сикорського, лист до пана Володимира Путіна, лист-заяву датовану 1 березня 2014 року та підписану Віктором Януковичем", - сказав Горошинський.



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Він просив поставити питання експертній комісії чи ідентичні за змістом ці листи, чи наявні у текстах будь-які заклики до порушення кордонів України, заклики до актів агресії чи військової інтервенції по відношенню до України.



Представники сторони обвинувачення виступили проти задоволення заявленого клопотання, оскільки в судовому засіданні експерти вже були допитані і всі суперечності були усунуті.



"Суд порадившись на місці ухвалив: у задоволенні клопотання захисника Горошинського про відновлення судового слідства у частині проведення допитів експертів відмовити", - сказав головуючий колегії суддя Владислав Дев’ятко.



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Суд пояснив своє рішення тим, що давати оцінку наявним чи можливим суперечностям він буде у нарадчій кімнаті.



Нагадаємо, адвокат екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський просить суд закрити кримінальне провадження щодо свого підзахисного через порушення стороною обвинувачення розумних строків розслідування справи.



Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.