Адвокат попросив суд закрити кримінальне провадження щодо Януковича

“Хочу заявити клопотання. Прошу визнати недопустимими всі дії сторони обвинувачення і ставлю питання про закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням граничних строків досудового розслідування”, — сказав Горошинський.

Також він зазначив, що Януковичу у неналежний спосіб була вручена підозра.

“Підозру йому оголошували при вимкненій трансляції, а повідомленні поштою він не отримував”, — зазначив адвокат.

Водночас Горошинський звернув увагу суду на розбіжності у лінгвістичних висновках виступу Януковича на прес-конференції у Ростові-на-Дону та тексту заяви, яку оголосив 1 березня 2014 року під час засідання у Радбезі ООН постпред РФ Віталій Чуркін.

Як зазначив адвокат, в одному випадку експерти вказують, що висловлення, які можна було б тлумачити як заклики на вчинення певних дій щодо порушення меж території або кордонів України, відсутні, а в іншому — зазначають, що таке “може бути”. У той же час, як зазначив адвокат, експерти заявляють, що “висловлювання спонукального характеру, які можна було б тлумачити як провокування війни або заклики до агресивних дій, відсутні”.

Як повідомляв УНН, у п’ятницю 5 жовтня адвокат Олександр Горошинський розпочав виступ у дебатах в судовому засіданні Оболонського районного суду Києва.

Нагадаємо, колишній президент України Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.