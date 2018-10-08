Другий адвокат Януковича продовжив виступ у дебатах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Другий адвокат екс-президента Віктора Януковича Олександр Горошинський продовжив виступ у дебатах в судовому засіданні Оболонського районного суду Києва у справі про державну зраду, передає кореспондент УНН.
“Судове засідання оголошено продовженим. Я нагадую учасникам процесу — 9-те судове засідання сторона захисту виступає у дебатах. Слово надається для продовження виступу адвокату Горошинському”, — сказав головуючий у процесі судді Владислав Дев’ятко.
Як повідомляв УНН, у п’ятницю 5 жовтня адвокат Олександр Горошинський розпочав виступ у дебатах в судовому засіданні Оболонського районного суду Києва.
Нагадаємо, колишній президент України Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.