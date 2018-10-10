В суде по делу Януковича начался десятый день прений защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Оболонский районный суд Киева продолжил судебные прения стороны защиты обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает УНН.
"Десятый день судебных прений стороны защиты. Адвокату Горошинскому дается возможность продолжить свою речь", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко, открывая заседание.
На предыдущем заседании судья объявил, что 10 октября должна завершиться судебная речь защиты.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.