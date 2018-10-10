Луценко дал оценку судебному процессу над Януковичем

"Я считаю, что судья организовал судебный процесс в полном соответствии с действующим законодательством с соблюдением всех прав стороны защиты", - сказал Луценко.

Напомним, Оболонский районный суд Киева 10 октября продолжил судебные дебаты, которые продолжаются уже 10 дней, стороны защиты обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.