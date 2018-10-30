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Актуальное
Суд определил окончательную дату выступления Януковича с последним словом

Суд определил окончательную дату выступления Януковича с последним словом

Киев  •  УНН

 • 11111 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Оболонский районный суд Киева определил 19 ноября окончательной датой, когда обвиняемый в государственной измене экс-президент Украины Виктор Янукович сможет выступить с последним словам, передает корреспондент УНН.

"Я обращаю внимание и уважаемой стороны защиты, и стороны обвинения, суд назначает одну дату для обращения Виктора Федоровича Януковича (с последним словом - ред.) 19 ноября и предлагает именно использовать ее. При этом то, что Виктор Федорович Янукович  по крайней мере дважды вызывался для обращение в суд с последним словом. А именно 12 октября и 23 октября, но не воспользовался этим. Поэтому суд не считает необходимым назначать резервные даты. Если он не воспользуется предоставленным ему правом, суд еще раз подчеркивает, что согласно Уголовно-процессуального кодекса у суда возникает право выйти в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу ... Суд объявляет перерыв до 10 часов 19 ноября ", - сказал председательствующий в судебном процессе судья Владислав Девятко.

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Коллегия судей Оболонского районного суда Киева прекратила выступление в судебных прениях адвоката обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Байдыка и заявила о завершении стадии судебных прений.

Напомним, начиная с 13 сентября адвокат Байдык выступал в судебных прениях. Длительность его речи - несколько десятков часов.

Как сообщал УНН, Виктору Януковичу будет предоставлена возможность обратиться в суд с последним словом по делу о госизмене экс-президента.

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Также напомним, адвокат Януковича Александр Горошинский 26 октября завершил свое выступление в судебных прениях. Стоит отметить, что выступление в прениях адвоката Горошинского заняло почти 50 часов общего количества.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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