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Януковичу дозволили звернутися до суду з останнім словом

Януковичу дозволили звернутися до суду з останнім словом

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Віктору Януковичу буде надана можливість звернутися до суду з останнім словом у справі про держзраду екс-президента. Про це під час засідання заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент УНН.

"Беручи до уваги, що Віктор Янукович пропустив стадію судових дебатів, оскільки згідно з вимогами КПК України обвинувачений виступає перед захисниками, суд надасть йому можливість звернутися до суду з останнім словом… Дата стадії останнього слова буде додатково погоджена з шановною стороною обвинувачення та з шановною стороною захисту", - сказав головуючий суддя.

Сьогодні ранком суд продовжив заслуховувати виступ адвоката Януковича Олександра Байдика у дебатах. 

Нагадаємо, адвокат обвинуваченого у державній зраді  екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський 26 жовтня завершив свій виступ у судових дебатах в Оболонському районному суді міста Києва. 

Варто зазначити, що виступ у дебатах адвоката Горошинського зайняв майже 50 годин загальної кількості.

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Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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