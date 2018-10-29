Януковичу разрешили обратиться в суд с последним словом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Виктору Януковичу будет предоставлена возможность обратиться в суд с последним словом по делу о госизмене экс-президента. Об этом во время заседания заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.
"Принимая во внимание, что Виктор Янукович пропустил стадию судебных прений, поскольку согласно требованиям УПК Украины обвиняемый выступает перед защитниками, суд предоставит ему возможность обратиться в суд с последним словом ... Дата стадии последнего слова будет дополнительно согласована с уважаемой стороной обвинения и с уважаемой стороной защиты", - сказал председательствующий судья.
Сегодня утром суд продолжил заслушивать выступление адвоката Януковича Александра Байдыка в дебатах.
Напомним, адвокат обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский 26 октября завершил свое выступление в судебных прениях в Оболонском районном суде города Киева.
Стоит отметить, что выступление в прениях адвоката Горошинского заняло почти 50 часов общего количества.
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Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
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