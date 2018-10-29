Януковичу разрешили обратиться в суд с последним словом

"Принимая во внимание, что Виктор Янукович пропустил стадию судебных прений, поскольку согласно требованиям УПК Украины обвиняемый выступает перед защитниками, суд предоставит ему возможность обратиться в суд с последним словом ... Дата стадии последнего слова будет дополнительно согласована с уважаемой стороной обвинения и с уважаемой стороной защиты", - сказал председательствующий судья.

Сегодня утром суд продолжил заслушивать выступление адвоката Януковича Александра Байдыка в дебатах.



Напомним, адвокат обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский 26 октября завершил свое выступление в судебных прениях в Оболонском районном суде города Киева.



Стоит отметить, что выступление в прениях адвоката Горошинского заняло почти 50 часов общего количества.



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Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.



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