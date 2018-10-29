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Суд продовжив заслуховувати виступ адвоката Януковича у дебатах

Суд продовжив заслуховувати виступ адвоката Януковича у дебатах

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив засідання по справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

Зокрема, адвокат екс-президента Олександр Байдик продовжив свій виступ у судових дебатах.

Нагадаємо, адвокат обвинуваченого у державній зраді  екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський 26 жовтня завершив свій виступ у судових дебатах в Оболонському районному суді міста Києва. 

Варто зазначити, що виступ у дебатах адвоката Горошинського зайняв майже 50 годин загальної кількості.

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Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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