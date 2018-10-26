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Вертолітний майданчик Януковича офіційно передали громаді Києва

Вертолітний майданчик Януковича офіційно передали громаді Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вертолітний майданчик на Парковій алеї офіційно передали в управління громаді Києва. Про це повідомила у Facebook прес-секретар прокуратури міста Києва Надія Максимець, передає УНН.

“У п’ятницю, 26 жовтня 2018 року, за участі представника прокуратури міста Києва Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснено офіційну передачу в управління КП „Центр організації дорожнього руху“ Конгресно-виставкового центру „Парковий“, розташованого на Парковій дорозі у Печерському районі столиці”, — написала Н.Максимець.

Нагадаємо, 11 жовтня 2018 року під час засідання тендерного комітету АРМА управителем активами КВЦ “Парковий” було обрано КП “Центр організація дорожнього руху”, утворене згідно з рішенням Київської міської ради.

Як повідомляв УНН, раніше прокуратура Києва передала в управління державного підприємства “Фінансування інфраструктурних проектів” столичний вертолітний майданчик, який належав ТОВ “Амадеус Ко”, афільованому з екс-президентом України Віктором Януковичем.

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