Вертолітний майданчик Януковича передали Києву
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогодні, під час засідання тендерного комітету АРМА, було обрано управителя майном КВЦ “Парковий”. Про це з посиланням на прес-службу АРМА повідомляє УНН.
Як розповіли у Агенції, у зв’язку з повідомленням про замінування приміщення АРМА, за допомогою прокуратури та під охороною поліції, в ході евакуації члени тендерного комітету, представники потенційних управителів, запрошених на конкурс та журналісти деяких ЗМІ залишили будівлю АРМА та перемістилися до колонної зали Київської міської державної адміністрації, де й відбулося чергове засідання тендерного комітету.
“У ході засідання тендерним комітетом АРМА управителем активами КВЦ „Парковий“ обрано комунальне підприємство „Центр організація дорожнього руху“, яке утворено згідно з рішенням Київської міської ради. Засновником цієї юридичної особи є Київська міська рада”, — повідомили у АРМА.
Нагадаємо, прокуратура Києва передала в управління державного підприємства “Фінансування інфраструктурних проектів” столичний вертолітний майданчик, який належав ТОВ “Амадеус Ко”, афільованому з екс-президентом України Віктором Януковичем.