Вертолетную площадку Януковича передали Киеву

Как рассказали в Агентстве, в связи с сообщением о заминировании помещения АРМА, с помощью прокуратуры и под охраной полиции, в ходе эвакуации члены тендерного комитета, представители потенциальных управляющих, приглашенных на конкурс и журналисты некоторых СМИ покинули здание АРМА и переместились в колонный зал Киевской городской государственной администрации, где и состоялось очередное заседание тендерного комитета.

"В ходе заседания тендерным комитетом АРМА управляющим активами КВЦ "Парковый" избран коммунальное предприятие "Центр организация дорожного движения", которое создано согласно решению Киевского городского совета. Основателем этого юридического лица является Киевский городской совет ", - сообщили в АРМА.

Напомним, прокуратура Киева передала в управление государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" столичный вертолетная площадка, принадлежавший ООО "Амадеус Ко", аффилированная с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.