Вертолетную площадку Януковича официально передали общине Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Вертолетную площадку на Парковой аллее официально передали в управление общине Киева. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец, передает УНН.
"В пятницу, 26 октября 2018 года, с участием представителя прокуратуры города Киева Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений совершено официальную передачу в управление КП "Центр организации дорожного движения" Конгрессно-выставочного центра "Парковый", расположенного на Парковой дороге в Печерском районе столицы", - написала Н.Максимец.
Напомним, 11 октября 2018 года во время заседания тендерного комитета АРМА управляющим активами КВЦ "Парковый" было избрано КП "Центр организация дорожного движения", образованное согласно решению Киевского городского совета.
Как сообщал УНН, ранее прокуратура Киева передала в управление государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" столичную вертолетную площадку, которая принадлежала ООО "Амадеус Ко", аффилированной с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.