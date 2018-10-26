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Захисник Януковича Горошинський завершив виступ у судових дебатах

Захисник Януковича Горошинський завершив виступ у судових дебатах

Київ • УНН

 • 8298 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Адвокат обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський сьогодні завершив свій виступ у судових дебатах в Оболонському районному суді міста Києва, передає кореспондент УНН.

Варто зазначити, що під час сьогоднішнього півторагодинного виступу адвокат Горошинський акцентував увагу на тому, що на екс-президента Януковича неодноразово наприкінці акції протесту в лютому 2014 року намагалися здійснити замахи.

Також у своєму виступі Горошинський значну частину присвятив аналізу сьогоднішньої соціально-економічної та політичної ситуації в Україні після зміни влади.

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Заслухавши виступ Горошинського, суд попросив його оформити та надати свій виступ у письмовому варіанті.

Також суд відмовив Горошинському у задоволенні клопотання посприяти шляхом звернення до міністерства юстиції РФ щодо пришвидшення його реєстрацію, як захисника для того, щоб мати можливість бути присутнім з Януковичем під час його виступу з останнім словом у режимі відео конференції.

Свою відмову суд мотивував тим, що така процедура можлива лише в рамках дії міжнародно-правової допомоги, яка наразі відсутня.

Варто зазначити, що виступ у дебатах адвоката Горошинського зайняв майже 50 годин загальної кількості.

Наступне судове засідання 29 жовтня о 9:00.

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Як зазначив головуючий суддя Владислав Дев’ятко у цю дату суд розраховує завершити промову у дебатах адвоката Олександра Байдика.

Як повідомляв УНН, сьогодні суд продовжив заслуховувати виступ адвоката Януковича у дебатах.

Нагадаємо, вчора суд дав адвокату Януковича ще один день для завершення виступу у дебатах.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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