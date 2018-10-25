Суд дав адвокату Януковича ще один день для завершення виступу у дебатах

“Я думаю, за завтрашній день закінчу, з урахуванням тих матеріалів, які є”, — сказав О.Горошинський.

“Таким чином, перерва до завтра до 9-ї години”, — зазначив головуючий суддя Владислав Дев’ятко.

Варто зазначити, що під час виступу сьогодні адвокат знову вдавався до повторів аналізу доказів, які вже досліджувалися в судовому засіданні і були озвучені в дебатах іншим адвокатом. Зокрема, в частині, яка стосується написання Януковичем листа до президента Росії з проханням ввести війська в Україну. У цьому контексті Горошинський зазначив, що в ході досудового слідства належним чином не було вивчено повний зміст цього листа, в якому, за його словами, жодним чином не містилися заклики про військову агресію.

Нагадаємо, сьогодні адвокат Горошинський мав завершити виступ у судових дебатах у справі державної зради Віктора Януковича.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.