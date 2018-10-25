Адвокат Януковича сьогодні має завершити виступ у судових дебатах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Адвокат обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський сьогодні має завершити свій виступ у судових дебатах у засіданні Облонського районного суду Києва, передає кореспондент УНН.
"Адвокату Горошинському надається можливість завершити свій виступ у судових дебатах" - зазначив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.
Варто зазначити, що Горошинський виступає у судових дебатах загалом вже понад 40 годин.
Нагадаємо, 24 жовтня суд у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича перенесли на сьогодні.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.