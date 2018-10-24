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Суд завтра продовжить розгляд справи про держзраду Януковича

Суд завтра продовжить розгляд справи про держзраду Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Оболонський районний суд Києва завтра продовжить розгляд кримінального провадження за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

“За раніше встановленим графіком, суд оголошує перерву до завтра до 9-ї години”, — сказав головуючий у судовому процесі Владислав Девятко.

Він пояснив, що перенесення обумовлене необхідністю бути присутнім в іншому судовому засіданні у справі щодо розстрілу людей на Майдані адвокату Януковича Олександру Горошинському.

Варто зазначити, що під час сьогоднішнього виступу Горошинський вчергове вдався до аналізу заяви колишнього постійного представника Росії при Радбезі ООН Віталія Чуркіна від 3 березня 2014 року.

За його словами, у своїй заяві Чуркін “фактично інформував Радбез ООН про політичну ситуацію в Україні, яка склалася наприкінці лютого 2014 року”.

Також у своєму виступі адвокат звернув увагу суду на той факт, що в матеріалах справи відсутній, а під час досудового слідства не досліджувався текст угоди від 21 лютого 2014 року, яка була укладена між Януковичем, опозицією і представниками Польщі, Німеччини та Франції як гарантами виконання угоди. У контексті цього адвокат припустив, що оригінал цього документу вже давно знищений.

Нагадаємо, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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