Суд завтра продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича

“По ранее установленному графику, суд объявляет перерыв до завтра до 9 часов”, — сказал председательствующий в судебном процессе Владислав Девятко.

Он пояснил, что перенос обусловлен необходимостью присутствовать в другом судебном заседании по делу о расстреле людей на Майдане адвокату Януковича Александру Горошинскому.

Стоит отметить, что во время сегодняшнего выступления Горошинский в очередной раз обратился к анализу заявления бывшего постоянного представителя России при Совбезе ООН Виталия Чуркина от 3 марта 2014 года.

По его словам, в своем заявлении Чуркин “фактически информировал Совбез ООН о политической ситуации в Украине, которая сложилась в конце февраля 2014 года”.

Также в своем выступлении адвокат обратил внимание суда на тот факт, что в материалах дела отсутствует, а во время досудебного следствия не исследовался текст соглашения от 21 февраля 2014 года, заключенного между Януковичем, оппозицией и представителями Польши, Германии и Франции как гарантами выполнения соглашения. В контексте этого адвокат предположил, что оригинал этого документа уже давно уничтожен.

Напомним, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.