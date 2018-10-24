Адвокат Януковича продовжив виступ у судових дебатах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Другий адвокат обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський продовжив виступ у дебатах у судовому засіданні Облонського районного суду Києва, передає кореспондент УНН.
"Адвокату Горошинському надається можливість продовжити свій виступ", - сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.
Варто зазначити, що йде 40-а година виступу Горошинського у дебатах.
Нагадаємо, 23 жовтня адвокат обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський також виступав у судових дебатах в Оболонському районному суді Києва.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.