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Суд завтра продовжить розгляд справи про держзраду Януковича

Суд завтра продовжить розгляд справи про держзраду Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжить завтра заслуховувати виступ у дебатах адвоката обвинуваченого у державній зраді екс-президента україни Віктора Януковича Олександра Горошинського, передає кореспондент УНН.

"Перерва до завтра на 9 годину", - сказав головуючий колегії суддів Владислав Дев'ятко.

Варто зазначити, що перерва оголошена на прохання адвоката Горошинського, оскільки сьогодні об 11:30 він бере участь у судовому засіданні за обвинуваченням 5 екс-бійців спецпідрозділу МВС України "Беркут" у масових розстрілах активістів Майдану у лютому 2014 року, де представляє інтереси двох обвинувачених.

Варто зазначити, що під час сьогоднішнього засідання Горошинський озвучив кілька заяв, у тому числі заяву Януковича щодо виведення з судового процесу призначеного судом безплатного адвоката Рябовола. Суд, заслухавши думки сторін, відмовив у розгляді цієї заяви, тому що питання про призначення Рябовола адвокатом Януковича вже було вирішено на попередніх засіданнях.

Також адвокат Горошинський попросив суд надати йому строк для реєстрації у реєстрі адвокатів Російської Федерації для надання правової допомоги Януковичу під час його виступу у судових дебатах шляхом відеоконференцзв'язку. У контексті цього суд нагадав захиснику, що така процедура за законом РФ, як правило, займає строк до 4 місяців.

У відповідь на цю заяву суддя Дев'ятко сказав: "Суд надасть захиснику Горошинському розумний строк для реєстрації. Якщо така реєстрація не відбудеться, то інтереси обвинуваченого Віктора Федоровича Януковича представлятимуть адвокати Сердюк і Федоренко, які зареєстровані у реєстрі адвокатів Російської Федерації".

Нагадаємо, сьогодні адвокат обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський продовжив свій виступ у судових дебатах в Оболонському районному суді Києва.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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