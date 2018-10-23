Суд завтра продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича

"Перерыв до завтра на 9:00", - сказал председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.

Стоит отметить, что перерыв объявлен по просьбе адвоката Горошинского, поскольку сегодня в 11:30 он участвует в судебном заседании по обвинению 5 экс-бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" в массовых расстрелах активистов Майдана в феврале 2014 года, где представляет интересы двух обвиняемых.

Стоит отметить, что во время сегодняшнего заседания Горошинский озвучил несколько заявлений, в том числе заявление Януковича о выводе из судебного процесса назначенного судом бесплатного адвоката Рябовола. Суд, заслушав мнения сторон, отказал в рассмотрении этого заявления, потому что вопрос о назначении Рябовола адвокатом Януковича уже был решен на предыдущих заседаниях.

Также адвокат Горошинский попросил суд предоставить ему срок для регистрации в реестре адвокатов Российской Федерации для предоставления правовой помощи Януковичу во время его выступления в судебных прениях путем видеоконференцсвязи. В контексте этого суд напомнил защитнику, что такая процедура по закону РФ, как правило, занимает срок до 4 месяцев.

В ответ на это заявление судья Девятко сказал: "Суд предоставит защитнику Горошинскому разумный срок для регистрации. Если такая регистрация не состоится, то интересы обвиняемого Виктора Федоровича Януковича будут представлять адвокаты Сердюк и Федоренко, зарегистрированные в реестре адвокатов Российской Федерации".

Напомним, сегодня адвокат обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский продолжил свое выступление в судебных прениях в Оболонском районном суде Киева.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УКУ.