Адвокат Януковича продолжил выступление в судебных прениях

"Адвокату Горошинскому предоставляется возможность продолжить свое выступление", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Стоит отметить, что идет 40-й час выступления Горошинского в дебатах.

Напомним, 23 октября адвокат обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский также выступал в судебных прениях в Оболонском районном суде Киева.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УКУ.