Адвокат Януковича сегодня должен завершить выступление в судебных прениях
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Адвокат обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский сегодня должен завершить свое выступление в судебных прениях в заседании Облонского районного суда Киева, передает корреспондент УНН.
"Адвокату Горошинскому предоставляется возможность завершить свое выступление в судебных прениях", - отметил председательствующий судья Владислав Девятко.
Стоит отметить, что Горошинский выступает в судебных прениях в целом уже более 40 часов.
Напомним, 24 октября суд по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича перенесли на сегодня.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.