Суд дал адвокату Януковича еще один день для завершения выступления в дебатах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Оболонский районный суд города Киева дал еще один день для завершения выступления в судебных дебатах адвокату экс-президента Виктора Януковича Александру Горошинскому, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, за завтрашний день закончу, с учетом тех материалов, которые есть", - сказал А.Горошинский.
"Таким образом, перерыв до завтра, до 9 часов", - отметил судья Владислав Девятко.
Стоит отметить, что во время выступления сегодня адвокат снова прибегал к повторам анализа доказательств, которые уже исследовались в судебном заседании и были озвучены в дебатах другим адвокатом. В частности, в части, касающейся написания Януковичем письма президенту России с просьбой ввести войска в Украину. В этом контексте Горошинский отметил, что в ходе досудебного следствия должным образом не было изучено полное содержание этого письма, в котором, по его словам, никоим образом не содержались призывы о военной агрессии.
Напомним, сегодня адвокат Горошинский должен был завершить выступление в судебных прениях по делу государственной измены Виктора Януковича.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.