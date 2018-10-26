Суд продовжив заслуховувати виступ адвоката Януковича у дебатах

"Судове засідання оголошується продовженим... Суд пропонує завершити захиснику Горошинському свій виступ у судових дебатах", - сказав головуючий Владислав Дев'ятко.

При цьому він оголосив, що сьогодні до суду надійшла заява від іншого захисника Януковича Олександра Байдика, у якій той інформує суд, що вилітає з РФ і прибуде в Україну сьогодні увечері і тому, готовий продовжити свій виступ у судових дебатах 29 жовтня о 9 годині ранку.



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Як зазначив Дев'ятко, враховуючи такий перебіг подій, суд готовий заслухати завершення виступу у дебатах Байдика і рекомендує захиснику Горошинському "не хвилюватися, що суд на ньому завершить судове засідання".



Нагадаємо, вчора суд дав адвокату Януковича ще один день для завершення виступу у дебатах.



Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.



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