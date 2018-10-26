Суд продлил заслушивать выступление адвоката Януковича в прениях
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Оболонский районный суд Киева сегодня продолжил заслушивать выступление на судебных прениях адвоката обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Горошинского, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявляется продолженным ... Суд предлагает завершить защитнику Горошинскому свое выступление в судебных прениях", - сказал председательствующий Владислав Девятко.
При этом он объявил, что сегодня в суд поступило заявление от другого защитника Януковича Александра Байдика, в которой тот информирует суд, вылетает из РФ и прибудет в Украину сегодня вечером и поэтому, готов продолжить свое выступление в судебных прениях 29 октября в 9:00 утра.
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Как отметил Девятко, учитывая ход событий, суд готов заслушать завершения выступления в прениях Байдика и рекомендует защитнику Горошинскому "не волноваться, что суд на нем завершит судебное заседание".
Напомним, вчера суд дал адвокату Януковича еще один день для завершения выступления в дебатах.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
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