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Защитник Януковича Горошинский завершил выступление в судебных прениях

Защитник Януковича Горошинский завершил выступление в судебных прениях

Киев  •  УНН

 • 8298 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Адвокат обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский сегодня завершил свое выступление в судебных прениях в Оболонском районном суде города Киева, передает корреспондент УНН.

Стоит отметить, что во время сегодняшнего полуторачасового выступления адвокат Горошинский акцентировал внимание на том, что на экс-президента Януковича неоднократно в конце акции протеста в феврале 2014 года пытались осуществить покушения.

Также в своем выступлении Горошинский значительную часть посвятил анализу сегодняшней социально-экономической и политической ситуации в Украине после смены власти.

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Заслушав выступление Горошинского, суд попросил его оформить и предоставить свое выступление в письменном варианте.

Также суд отказал Горошинскому в удовлетворении ходатайства помочь путем обращения в министерство юстиции РФ по ускорению его регистрации, как защитника для того, чтобы иметь возможность присутствовать с Януковичем во время его выступления с последним словом в режиме видеоконференции.

Свой отказ суд мотивировал тем, что такая процедура возможна только в рамках действия международно-правовой помощи, которая пока отсутствует.

Стоит отметить, что выступление в прениях адвоката Горошинского заняло почти 50 часов общего количества.

Следующее судебное заседание 29 октября в 9:00.

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Как отметил председательствующий судья Владислав Девятко в эту дату суд рассчитывает завершить речь в прениях адвоката Александра Байдика.

Как сообщал УНН, сегодня суд продолжил заслушивать выступление адвоката Януковича в дебатах.

Напомним, вчера суд дал адвокату Януковича еще один день для завершения выступления в дебатах.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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