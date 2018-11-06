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Суд официально вызвал Януковича для оглашения последнего слова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Оболонский районный суд Киева повесткой пригласил на 19 ноября для речи последнего слова экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. Соответствующая повестка обнародована сегодня в газете "Урядовый курьер", передает УНН.

"Оболонский районный суд Киева вызывает на судебное заседание Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 г.р., на 10 ч. 00 мин. 19 ноября 2018 года, в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 УК Украины. Адрес суда: г.Киев, вул.М.Тимошенка, 2-Е, судья Девятко В.В.", - говорится в повестке.

Януковичу напомнили, что уважительными причинами неявки по вызову суда могут быть задержание, содержание под стражей или отбывание наказания; ограничение свободы передвижения в результате действия закона или судебного решения; обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные действия, стихийные бедствия или другие подобные обстоятельства); отсутствие лица на месте жительства в течение длительного времени из-за командировки, путешествия и др; тяжелая болезнь или пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением или беременностью при невозможности временно оставить это заведение; смерть близких родственников, членов семьи или других близких лиц или серьезная угроза их жизни; несвоевременное получение повестки о вызове; другие обстоятельства, которые объективно делают невозможным появление человека на вызов.

Стоит отметить, что суд неоднократно предлагал Януковичу принять участие в судебных заседаниях, в частности в режиме видеоконференции, но до сих пор он этой возможностью не воспользовался.

Напомним, Оболонский районный суд Киева определил 19 ноября окончательной датой, когда обвиняемый в государственной измене экс-президент Украины Виктор Янукович сможет выступить с последним словом.

Коллегия судей Оболонского районного суда Киевом 30 окт прекратила выступление в судебных дебатах адвоката обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Байдыка и заявила о завершении стадии судебных прений.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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