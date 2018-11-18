Януковича госпіталізували в Москві - ЗМІ

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Московській клініці імені Скліфосовського був помічений чоловік, дуже схожий на екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє російське видання "Комсомольская правда" з посиланням на чергового лікаря, передає УНН.

"За словами медика, Янукович поступив у клініку ще в п'ятницю в нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта, а також травму коліна. Наскільки відомо, травми він отримав під час гри в теніс на відомому підмосковному тенісному корті, звідки Януковича в кареті швидкої допомоги відвезли в лікарню", - йдеться в повідомленні.

За даними російського видання, Януковича супроводжували кілька людей. У блоці лікарні, де йому надавалася допомога, на короткий час обмежили доступ для відвідувачів, потім він був направлений в реанімацію, але незабаром його відвезли в якусь приватну клініку.

Представники Януковича не прокоментували виданню цю інформацію.

При цьому інші російські видання повідомляють, що таку інформацію їм підтвердили в НДІ Скліфосовського. За інформацією лікарів, його виписали в той же день.

Нагадаємо, завтра, 19 листопада, Оболонський районний суд Києва очікує виступу з останнім словом екс-президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК.

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