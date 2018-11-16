В суде не знают, будет ли выступать Янукович в понедельник с последним словом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Защитники обвиняемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича не информировали районный суд, будет ли выступать их подзащитный 19 ноября в судебном заседании с последним словом. Об этом сообщили УНН в суде.
"По состоянию на настоящее время (16 ноября, 15:35 - ред.) никакой информации по этому поводу в канцелярию суда не поступало. Возможно, что-то будет известно в 9 утра в понедельник", - сказали в суде.
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Напомним, Оболонский районный суд Киева повесткой пригласил на 19 ноября для речи с последним словом экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
Так, коллегия судей Оболонского районного суда Киевом 30 октября остановила выступление в судебных прениях адвоката обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Байдыка и заявила о завершении стадии судебных прений.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.