У суді не знають, чи виступатиме Янукович у понеділок з останнім словом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Захисники обвинуваченого у державній зраді екс-президента Віктора Януковича не інформували Оболонський районний суд, чи виступатиме їхній підзахисний 19 листопада у судовому засіданні з останнім словом. Про це УНН повідомили у суді.
“Станом на теперішній час (16 листопада, 15:35 — ред.) ніякої інформації з цього приводу до канцелярії суду не надходило. Можливо, щось буде відомо о 9 ранку в понеділок”, — сказали у суді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захист Януковича подав клопотання в суд про допит Ставицького
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва повісткою запросив на 19 листопада для промови з останнім словом екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді.
Так, колегія суддів Оболонського районного суду Києва 30 жовтня припинила виступ у судових дебатах адвоката обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександра Байдика і заявила про завершення стадії судових дебатів.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.