РосСМИ сообщили о госпитализации Януковича в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Московской клинике имени Склифосовского был замечен мужчина, очень похожий на экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает российское издание "Комсомольская правда" со ссылкой на дежурного врача, передает УНН.
"По словам медика, Янукович поступил в клинику еще в пятницу в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а так же травму колена. Насколько известно, травмы он получил во время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте, откуда Януковича в карете скорой помощи увезли в больницу", - говорится в сообщении.
По данным российского издания, Януковича сопровождали несколько людей. В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени его увезли в какую-то частную клинику.
Представители Януковича не прокомментировали изданию эту информацию.
При этом другие российские издания сообщают, что такую информацию им подтвердили в НИИ Склифосовского. По информации врачей, его выписали в тот же день.
Напомним, завтра, 19 ноября, Оболонский районный суд Киева ожидает выступления с последним словом экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.