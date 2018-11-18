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Адвокат подтвердил госпитализацию Януковича с серьезными травмами

Адвокат подтвердил госпитализацию Януковича с серьезными травмами

Киев  •  УНН

 • 39092 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович сейчас находится в одной из больниц Москвы с серьезными травмами. Об этом сообщил адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский в комментарии корреспонденту УНН.

"Я подтверждаю, что Виктор Федорович госпитализирован. Предварительно, что мне известно, у него травма позвоночника и сустава, диагноз надо еще уточнять", - отметил адвокат.

По словам защитника экс-президента, у него была короткая встреча с ним в одной из больниц Москвы в субботу, 17 ноября.

При этом он добавил, что в пятницу, 16 ноября, связаться с бывшим главой государства ему не удалось.

По его словам, травмы Януковича достаточно серьезные, и его участие в ближайших судебных заседаниях они исключают.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что в Московской клиники имени Склифосовского госпитализировали экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным СМИ, его доставили с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте.

Ранее УНН сообщал, что защитники обвиняемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича не информировали районный суд, будет ли выступать их подзащитный 19 ноября в судебном заседании с последним словом.

Так, районный суд Киева повесткой пригласил Януковича на 19 ноября для речи с последним словом.

При этом отметим, 15 ноября защита экс-президента Виктора Януковича сообщила, что подала ходатайство в районный суд Киева о допросе бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого в статусе свидетеля.

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