Янукович лікуватиметься щонайменше три тижні - адвокат

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович, обвинувачений у державній зраді, лікуватиметься у одній з російських клінік щонайменше три тижні. Про це повідомив у коментарі УНН його адвокат Олександр Горошинський.