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Янукович лікуватиметься щонайменше три тижні - адвокат

Янукович лікуватиметься щонайменше три тижні - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович, обвинувачений у державній зраді, лікуватиметься у одній з російських клінік щонайменше три тижні. Про це повідомив у коментарі УНН його адвокат Олександр Горошинський.

"Три тижні щонайменше (Янукович лікуватиметься – ред.). Це попередньо. Це написано в медичній довідці… Я не можу розголошувати даних, оскільки це лікарська таємниця. Не маю права на це…" - сказав він.

Також адвокат не уточнив, в якій саме клініці у РФ наразі перебуває Віктор Янукович.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва призначив на 19 листопада цього року промову екс-президента Віктора Януковича з останнім словом. Суд офіційно запросив Януковича на 19 листопада.

Вчора російські ЗМІ повідомили, що до Московської клініки імені Скліфосовського госпіталізували екс-президента України Віктора Януковича. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.

У коментарі УНН адвокат екс-президента підтвердив інформацію про госпіталізацію Януковича до однієї з російських клінік "з серйозними травмами". 

Сьогодні у коментарі УНН захисник заявив, що Янукович сьогодні не зможе виступити з останнім словом у суді.

Українські Національні Новини

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