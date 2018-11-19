Янукович сьогодні не зможе виступити з останнім словом у суді - адвокат

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович, обвинувачений у державній зраді, сьогодні не зможе виступити з останнім словом у відеорежимі в Оболонському районному суді Києва. Про це повідомив у коментарі УНН його адвокат Олександр Горошинський.