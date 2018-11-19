Янукович сьогодні не зможе виступити з останнім словом у суді - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович, обвинувачений у державній зраді, сьогодні не зможе виступити з останнім словом у відеорежимі в Оболонському районному суді Києва. Про це повідомив у коментарі УНН його адвокат Олександр Горошинський.
"Травмований, тому не має можливості прибути", - сказав він.
Тобто, уточнив адвокат, сьогодні його клієнт не зможе виступити в суді.
Водночас прокурор у справі Руслан Кравченко у коментарі УНН розповів, що поки що не бачив жодних документів, які б підтверджували госпіталізацію Януковича. "Я поки що жодних документів не бачив… Останнє словом за судом", - сказав він.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва призначив на 19 листопада цього року промову екс-президента Віктора Януковича з останнім словом. Суд офіційно запросив Януковича на 19 листопада.
Вчора російські ЗМІ повідомили, що до Московської клініки імені Скліфосовського госпіталізували екс-президента України Віктора Януковича. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.
У коментарі УНН адвокат екс-президента підтвердив інформацію про госпіталізацію Януковича до однієї з російських клінік "з серйозними травмами".