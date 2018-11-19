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Янукович сегодня не сможет выступить с последним словом в суде - адвокат

Киев  •  УНН

 • 19956 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, сегодня не сможет выступить с последним словом в видеорежиме в Оболонском районном суде Киева. Об этом сообщил в комментарии УНН его адвокат Александр Горошинский.

"Травмирован, поэтому не имеет возможности прибыть", - сказал он.

То есть, уточнил адвокат, сегодня его клиент не сможет выступить в суде.

В то же время прокурор по делу Руслан Кравченко в комментарии УНН сказал, что пока не видел никаких документов, которые бы подтверждали госпитализацию Януковича. "Я пока никаких документов не видел... Последнее слово за судом", - сказал он.

Напомним, Оболонский районный суд Киева назначил на 19 ноября этого года речь экс-президента Виктора Януковича с последним словом. Суд официально пригласил Януковича на 19 ноября.

Вчера российские СМИ сообщили, что в Московскую клинику имени Склифосовского госпитализировали экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным СМИ, его доставили с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте.

В комментарии УНН адвокат экс-президента подтвердил информацию о госпитализации Януковича в одну из российских клиник "с серьезными травмами".

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