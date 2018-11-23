Янукович не будет выступать с последним словом лежа - адвокат

“Виктор Янукович желает сказать свое слово в судебном заседании. Однако есть объективные обстоятельства, которые надо учитывать. Первое обстоятельство — это то, что мне необходимо пройти регистрацию. И пока я не имею никакой информации, прошел ли эту регистрацию. Во-вторых, это будет зависеть от состояния здоровья, поскольку лежа на кровати никто не будет принимать участия в судебном заседании. Это 100%. Поскольку это прямо запрещено требованиями УПК, который указывает, что лицо, которое находится на лечении, не может участвовать в судебных заседаниях. Все будет зависеть от состояния здоровья”, — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, какое сейчас состояние здоровья Януковича, Горошинский сказал, что не имеет по этому поводу информации.

“Информации пока нет (о состоянии здоровья экс-президента Януковича — ред.). Если и будет информация, то на конец месяца. Сейчас нет смысла что-то выяснять, поскольку три недели было заявлено врачами, что необходимо лечить”, — добавил адвокат.

Напомним, российские СМИ сообщали, что в Московской клиники имени Склифосовского госпитализировали экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным СМИ, его доставили с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте.

В комментарии УНН адвокат экс-президента подтвердил информацию о госпитализации Януковича в одну из российских клиник “с серьезными травмами”. По словам защитника, его клиент будет лечиться как минимум три недели.

В то же время во время судебного заседания в Оболонском районном суде Киева, где должен был выступить с последним словом Янукович, прокурор Руслан Кравченко, после изучения медсправки, которую предоставил в заседании защитник заявил, что в справке не сказано о том, что Янукович повредил позвоночник. И, по его словам, травма не является тяжелой.

Однако суд все же разрешил Януковичу выступить с последним словом 5 декабря сидя или лежа.